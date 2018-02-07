هذا هو سبب تدهور نتائج تشيلسي مع كونتي

المواطن - محمد سمعة

يعاني نادي تشيلسي الإنجليزي بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي في الفترة الحالية وذلك بسبب سوء نتائج البلوز في الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة دايلي ستار الإنجليزية السبب الحقيقي وراء تدهور نتائج تشيلسي في الفترة الأخيرة تحت قيادة كونتي.

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن كونتي لم يكن يريد من إدارة البلوز التعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر، وكان يرغب في التحرك لضم مواطنه ليوناردو بونوتشي مدافع نادي ميلان الإيطالي.

ودخل كونتي في خلافات ومشكلات قوية مع إدارة تشيلسي بسبب عدم اهتمام إدارة البلوز بالتعاقد مع الصفقات التي يريدها المدرب الإيطالي.







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