هذا هو سِر فوز نادي ليفربول على بورتو بخماسية

المواطن - محمد سمعه

أمطر نادي ليفربول الإنجليزي شباك فريق بورتو البرتغالي بخماسية دون رد في إطار لقاءات ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحاول نادي ليفربول منذ بداية المباراة الضغط بكل قوته وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول وضمان تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في ملعب الآنفيلد في إنجلترا.

ويذكر أن نادي ليفربول بدأ الضغط بقوة على بورتو وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول حيث اعتمد الريدز على سرعات محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني حيث تألق الأخير وسجل الهدف الأول للريدز.

وواصل نادي ليفربول ضغطه وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول وسط أداء دفاعي ضعيف من مدافعي بورتو ومن حارس مرماه.

تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لفريق نادي ليفربول بعدما ارتدت الكرة من العارضة ليسددها بطريقة جميلة في شباك بورتو الخالية.

انتهى الشوط الأول بتقدم نادي ليفربول بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل نادي ليفربول ضغطه المكثف وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث خاصة أن بورتو فتح مساحاته وأصبح صيدًا سهلًا للريدز.

ونجح نادي ليفربول في تسجيل الهدف الثالث له عبر نجمه السنغالي ساديو ماني والذي سدد الكرة بطريقة جميلة.

شعر الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، بالراحة قليلًا خاصة أن الريدز سجل ثلاثية في البرتغال ليضع قدمًا بنسبة كبيرة في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

لم يهدأ نادي ليفربول وسعى لاعبوه إلى إحراز مزيد من الأهداف حيث تمكن اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من تسجيل الهدف الرابع وإضافة اسمه في قائمة الهدافين في اللقاء.

وسط محاولات من نادي بورتو لحفظ ماء الوجه وتسجيل الهدف الأول له، تمكن نادي ليفربول من إحراز الهدف الخامس عبر ساديو ماني ليسجل الأخير هاتريك في المباراة.

ويُعتبر هجوم نادي ليفربول هو أقوى وأفضل خط هجوم لفريق أوروبي في الفترة الحالية، حيث سبق له تسجيل 7 أهداف في مرمى نادي سبارتاك موسكو الروسي.







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