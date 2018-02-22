هذا هو عدد المشاركين في ماراثون الرياض وبطولة البلوت

المواطن - محمد سمعه

كشفت الهيئة العامة للرياضة عن آخر أعداد المشاركين في مارثون الرياض الدولي وبطولة الألعاب الإلكترونية وبطولة المملكة للبلوت.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر موقع تويتر آخر أعداد المشاركين في ماراثون الرياض الدولي حيث وصل عددهم إلى 27381 مشتركاً.

وتُقدر قيمة جوائز الماراثون بمليوني ريال سعودي.

أما آخر عدد المشاركين في بطولة الألعاب الإلكترونية فوصل إلى 12144 مشتركاً مع مجموع جوائز قيمتها 10000 ريال سعودي وإعطاء سيارة لكل فائز.

ووصل عدد المشاركين في بطولة المملكة للبلوت إلى 38921 مشتركاً مع مجموع جوائز قدره مليون ريال.

يُذكر أن ماراثون الرياض الدولي سينطلق يومي الخميس والجمعة من الساعة الرابعة عصرًا إلى الحادية عشرة مساء من أمام جامعة الملك سعود في الرياض.







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