هذا هو قرار اتحاد الكرة تجاه الأخضر قبل مونديال روسيا

المواطن - محمد سمعه

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة إعداد وتجهيز الأخضر قبل المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر أن اللجنة ستتكون من نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد السعودي، ولؤي السبيعي وحمزة إدريس عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، بجانب وجود قصي الفواز مستشار رئيس هيئة الرياضة.

وستبدأ اللجنة التي تشكلت متابعة برنامج إعداد المنتخب السعودي بالشكل المثالي ومتابعة مباريات المنتخب وبرنامجه، خاصة أن الأخضر يستعد لخوض مباريات ودية في الفترة المقبلة قبل المشاركة في مونديال روسيا.

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى والتي تضم كل من” مصر، روسيا، الأوروغواي”.

ونجح المنتخب السعودي في التأهل إلى مونديال روسيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد أن تواجد لآخر مرة في مونديال 2006 بألمانيا.







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