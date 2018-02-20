هذا هو هدف ميسي الوحيد من مباراة تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نادي تشيلسي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم على ملعب ستامفورد بريدج في مدينة لندن الإنجليزية.

ويسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح نادي برشلونة لتسجيل أول هدف له في تاريخ مواجهاته ضد تشيلسي في البطولات الأوروبية.

ولم ينجح ميسي في تسجيل أي أهداف في شباك تشيلسي خلال 8 مباريات تقابل فيها البارسا مع النادي الإنجليزي.

كما يتمنى برشلونة أن يحقق الفوز على تشيلسي، خاصة أن النادي الكتالوني لم يذق طعم الانتصار على تشيلسي في آخر 7 مواجهات بينهما.

يُذكر أن برشلونة سبق له وأن تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2009 على حساب نادي تشيلسي عندما تعادل البارسا مع البلوز في إنجلترا بهدف لكل فريق، وتأهل بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.







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