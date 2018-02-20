هذه أبرز لحظات مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم العديدَ من اللحظات المميزة للاعبي الراقي.

وكان الراقي قد نجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، حيث أقيمت مباراة الأهلي والجزيرة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وحرصت جماهير الراقي على حضور مباراة الأهلي والجزيرة، حيث امتلأ الملعب عن آخره من أجل دعم الأهلي.

وشهدت مباراة الأهلي والجزيرة تألق اللاعب تيسير الجاسم، والذي سجل الهدف الأول للراقي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول بطريقة أكثر من رائعة.

وخلال مباراة الأهلي والجزيرة حاول أبناء المدرب سيرجي ريبروف فرض سيطرتهم بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الفوز والوصول إلى النقطة السادسة.

وبعد مباراة الأهلي والجزيرة أصبح رصيد الراقي 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الجزيرة الإماراتي عند 3 نقاط في المركز الثالث.

يذكر أنه بعد انتهاء مباراة الأهلي والجزيرة حرص لاعبو النادي الإماراتي على تأدية مناسك العمرة قبل مغادرة المملكة.

وبعد نهاية مباراة الأهلي والجزيرة نجح الراقي في تحقيق فوزه الثامن على حساب الأندية الإماراتية في تاريخ مواجهاته معها في بطولات دوري أبطال آسيا.

وتميزت مباراة الأهلي والجزيرة بالإثارة خاصة أن الراقي ظل يضغط بقوة منذ بداية المباراة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول وإرباك حسابات نادي الجزيرة.

وبعد انتهاء مباراة الأهلي والجزيرة سيخوض الراقي مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ضد فريق الغرافة القطري، بينما يواجه نادي الجزيرة فريق تراكتور الإيراني.

يذكر أن العائلات والأطفال حرصوا على حضور مباراة الأهلي والجزيرة بالأمس، حيث أقيمت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

يذكر أن مباراة الأهلي والجزيرة شهدت تألق اللاعب مهند عسيري والذي سجل الثاني للراقي من ركلة جزاء في الدقيقة ال70 من عمر المباراة.







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