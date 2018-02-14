هذه أسباب تعادل الهلال مع العين

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي الهلال بالأمس في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه نادي العين الإماراتي في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولم ينجح الهلال في استغلال الهجمات التي أتيحت له بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية للكرة.

كما أن التأمين الدفاعي الجيد وتألق حارس مرمى العين كان سبباً رئيسياً وراء تعادل الهلال مع النادي الإماراتي.

ولم يستطع الهلال إرضاء جماهيره، والتي حرصت على الحضور إلى أول مباراة للزعيم على ملعبه الجديد ملعب جامعة الملك سعود.

وستكون المباراة المقبلة لنادي الهلال في دوري أبطال آسيا ضد فريق استقلال طهران الإيراني يوم 20 فبراير الجاري.

يتواجد نادي الهلال في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة في المجموعة الرابعة وذلك بعد تعادله مع فريق العين بالأمس.

خسر الهلال من قبل لقب دوري أبطال آسيا في المباراة النهائية عامي 2014 و 2017.







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