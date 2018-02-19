هذه أسباب فوز ريال مدريد بخماسية على ريال بيتيس

المواطن - محمد سمعه

افترس نادي ريال مدريد مضيفه ريال بيتيس بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في إطار لقاءات الفريقين في الجولة ال24 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وحاول ريال مدريد تحقيق الفوز والنقاط الثلاث وذلك من أجل تحسين مركزه في ترتيب الدوري الإسباني.

وتمكن ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول عبر نجمه ماركو أسينسيو في الدقيقة ال11 بطريقة أكثر من رائعة.

وهبط أداء ريال مدريد نوعًا ما مما أعطى الفرصة لنادي ريال بيتيس للتفوق الهجومي حيث سجل ريال بيتيس الهدف الأول عبر اللاعب عيسى ماندي في الدقيقة ال33.

وشعر جمهور ريال مدريد بالقلق وذلك بعد تألق ريال بيتيس وتسجيله للهدف الثاني بعد ارتطام الكرة في لاعب الريال ناتشو فيرنانديز ليسجل هدف بالخطأ في مرماه لصالح ريال بيتيس.

وحاول لاعبو ريال مدريد تسجيل الهدف الثاني وهدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى.

وفي الشوط الثاني واصل نادي ريال مدريد تألقه الهجومي ونجح المدافع الفذ سيرخيو راموس في تسجيل هدف التعادل للنادي الملكي في الدقيقة ال50 بطريقة جميلة.

واستمر تألق لاعبو ريال مدريد وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث وسط أداء دفاعي قوي من لاعبي ريال بيتيس.

نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثالث عبر ماركو أسينسيو ليكون هدفه الشخصي الثاني والثالث للنادي الملكي في الدقيقة ال60.

واستسلم لاعبو ريال بيتيس لضغط وتألق لاعبو ريال مدريد الهجومي حيث نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الرابع للنادي الملكي في الدقيقة ال65.

وواصل ريال بيتيس محاولاته وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث في شباك ريال مدريد حيث نجح اللاعب سيرخيو ليون في تقليص الفارق للنادي الأندلسي في الدقيقة ال85.

أصبحت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد برباعية مقابل ثلاثة أهداف على نادي ريال بيتيس.

واختتم اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة أهداف ريال مدريد بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ونجح ريال مدريد في الفوز بخماسية مقابل ثلاثة أهداف بسبب استغلال كافة الفرص الهجومية والتي أتيحت بالإضافة إلى تنوع اللعب وعدم استسلام لاعبو الريال حتى بعد تقدم ريال بيتيس.

أصبح رصيد ريال مدريد بعد الفوز 45 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 33 نقطة في المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني.







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