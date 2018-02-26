هذه أسباب فوز Manchester City بكأس الرابطة ضد آرسنال

المواطن - محمد سمعة

تمكن نادي Manchester City الإنجليزي من الفوز ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الفوز على نادي آرسنال في المباراة النهائية بالأمس بثلاثية دون رد.

ونجح المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب Manchester City الإنجليزي في تحقيق الفوز والحصول على أول ألقابه مع الفريق منذ قدومه لتدريب السيتزنس.

وطبّق فريق Manchester City ثلاثة أفكار ساهمت في فوزه بلقب كأس الرابطة للمحترفين رغم النجوم والتي يملكها نادي آرسنال.

وبدأ نادي Manchester City المباراة بضغط كبير حيث استغل كل الفرص الهجومية والتي أتيحت له مع وجود تأمين دفاعي قوي بقيادة القائد البلجيكي فينسينت كومباني مدافع السيتزنس.

ويملك نادي Manchester City حارس مرمى قويًا وهو البرازيلي إيدرسون والذي ساهم في التألق والحفاظ على مرمى مانشستر سيتي من هجمات الخصوم طوال المباراة.

ووقف نادي آرسنال عاجزًا أمام قوة هجمات فريق Manchester City حيث انتهى الشوط الأول بتقدم السيتزنس بهدف وحيد عبر المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة الـ18.

وفي الشوط الثاني واصل نادي Manchester City ضغطه حيث كان قريبًا من تسجيل الهدف الثاني في أول 5 دقائق لكن الحظ لم يحالفه.

وتمكن نادي Manchester City من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب فينسينت كومباني بطريقة جميلة في الدقيقة الـ58.

وواصل نادي Manchester City ضغطه وبقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث وقتل أي آمال لنادي آرسنال في العودة إلى المباراة.

واستمر نادي Manchester City في ضغطه الهجومي وسط تراجع كبير من دفاعات نادي آرسنال حتى تمكن اللاعب ديفيد سيلفا من تسجيل الهدف الثالث للفريق السماوي في الدقيقة الـ65 بطريقة أكثر من رائعة.

ونجح المدرب جوارديولا في نيل أول ألقابه مع Manchester City حيث يقترب المدرب الإسباني من نيل لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته بالموسم الحالي.







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