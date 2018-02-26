هذه المشكلة ستواجه باريس سان جيرمان قبل مباراة الريال

المواطن - محمد سمعة

سيواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مشكلة حقيقية وذلك عند مواجهته لنادي ريال مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة موجعة بعد إصابة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بالأمس خلال مباراة باريس ومارسيليا في الدوري الفرنسي.

ويذكر أن نادي باريس سان جيرمان سيفقد اللاعب نيمار لمدة تصل إلى شهرين بسبب الإصابة في الكاحل مما يعني أنه سيغيب عن مواجهة نادي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

وأبدى ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حزنه وقلقه بعد إصابة نيمار في مباراة مارسيليا خاصة أن اللاعب البرازيلي تألم بشكل كبير بعد التواء قدمه بشكل خاطئ.

ويطمح نادي باريس سان جيرمان للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن النادي الفرنسي دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الماضية.

وكان نادي باريس سان جيرمان تعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف فريق برشلونة في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو لنادي برشلونة.

وسبق للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أن لعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن يتركه في صيف عام 2016 لينضم إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

قالت تقارير صحفية إنجليزية في الفترة الماضية إن نادي باريس سان جيرمان كان قد اهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو من صفوف فريق ليفربول الإنجليزي قبل انتقاله إلى نادي برشلونة.

كذلك حاول باريس سان جيرمان التعاقد مع اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز من نادي آرسنال الإنجليزي لكن اللاعب فضّل الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان باريس سان جيرمان خسر من ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بثلاثية مقابل هدف في مدينة مدريد الإسبانية.







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