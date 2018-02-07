هذه طريقة عودة محمد السهلاوي للتألق

المواطن – مروة نبيل

أشاد الإعلامي بتال القوس، باعتراف نجم نادي النصر والمنتخب السعودي، محمد السهلاوي، بتراجع مستواه خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي عرضه لانتقادات شديدة من قبل جمهور العالمي.

وكتب بتال القوس عبر حسابه على “تويتر”: “لا أحد يمكنه مساعدة السهلاوي إلا السهلاوي نفسه.. واعترافه بهبوط مستواه خطوة أولى.. أول خطوات العلاج الاعتراف بوجود المشكلة.. ثم البحث عن حلول مناسبة.. أيضًا اعتقد أن الجمهور يقسو على الهداف الكبير.. من حقهم انتقاده بلا تجريح..”.

وتابع في تغريدة أخرى: “بإمكان السهلاوي العودة لهز الشباك والتألق.. شرط اتخاذ خطوات منهجية علمية.. تسجيل هدف أو هدفين لا يعني العودة لربيع أيامه.. عودة الهداف لخطورته تحتاج منه العمل المضاعف في التمارين الجماعية وحصص فردية إضافية.. وربما ضارة نافعة فإصابته فرصة جيدة للتفكير بهدوء.. بالتوفيق للخلوق محمد”.

وكان محمد السهلاوي قد صرح بأنه يمر بضغط نفسي شديد، الأمر الذي أثّر على مستواه مع النصر؛ ما سبب في هجوم الجماهير عليه، خاصة أنها اعتادت منه على تسجيل الأهداف.







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