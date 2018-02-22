هذه مشكلة الاتفاق.. وسعد الشهري يملك كاريزما

المواطن – مروة نبيل

أكد الناقد الرياضي عبدالله المسند، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق يُعاني من مشكلة ضعف في اللياقة البدنية، الأمر الذي قد يستغله المنافسون في المباريات المقبلة.

وعلق المسند على مباراة الاتفاق والقادسية، خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”، قائلًا: “الاتفاق استغل الضعف الموجود بالجهة اليسرى لفريق القادسية.. الإدارة القدساوية تتحمل ما يحدث بالفريق بعد إقالة المدرب السابق”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “مشكلة آخر الدقائق لدى فريق الاتفاق لا تزال مستمرة ويجب الحذر فيما تبقى من الدوري.. يجب على إدارة القادسية معاقبة المهاجم بيسمارك بعد الحركة التي قام بها بتجاهل المدرب عند التبديل، لكن إيقافه سيسبب مشكلة فنية”.

وأضاف: “الاتفاق يحتاج لمحور دفاعي أجنبي ومشاكل العمق الدفاعي مستمرة.. أتمنى التجديد مع حسين السيد والحارس رايس مبولحي.. ومشكلة آخر الدقائق في الاتفاق سببها الضعف اللياقي وعدم تلقيه لأهداف آخر المباريات يعود لعدم استغلال الخصوم للفرص”.

ومن جانبه قال الإعلامي وليد الفراج مُقدم برنامج “أكشن يا دوري”: “سعد الشهري أكثر مدرب سعودي يملك الكاريزما بعد خليل الزياني.. اللاعب لو وجد الصرامة من المدرب فلن يفعل ما فعله بيسمارك مع مدربه”.

يُذكر أن مباراة القادسية والاتفاق المؤجلة من منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، انتهت بفوز فارس الدهناء بهدفين مقابل هدف.







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