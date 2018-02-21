هزازي يُحرز الهدف الثاني في شباك القادسية

المواطن - مروة نبيل

سجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، علي هزازي، الهدف الثاني في شباك القادسية في الدقيقة 85 من أحداث المباراة المؤجلة من الجولة الـ16.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد نجح في التقدم مبكرًا، حيث استطاع حامد الغامدي هز شباك القادسية بعد مرور ثلاث دقائق فقط على انطلاق المباراة.

وأحرز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، هارون كمارا، هدف التعادل في مرمى الاتفاق في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وتُقام مباراة القادسية والاتفاق المؤجلة من الجولة الـ16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين الآن على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المرتبة الـ11 برصيد 23 نقطة.







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