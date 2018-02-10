هزة أرضية ثالثة شمال شرق النماص بقوة ١.٦ درجة

المواطن- النماص

أكدت المساحة الجيولوجية أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للهيئة رصدت، عصر اليوم السبت، هزةً أرضيةً على مسافة حوالي 15 كم شمال شرق النماص بقوة ١.٦ درجة على مقياس ريختر.

ولفتت إلى أن الهزة وقعت في تمام الساعة ١٦:١٢ عصراً.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت، صباح اليوم السبت، هزتين أرضيتين على مسافة حوالي 15 كم شمال النماص.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن الهزة الأولى حدثت بقوة 2 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة 6:59 صباحاً.

وأضافت هيئة المساحة الجيولوجية أن الهزة الثانية كانت بقوة 1.8 درجة على مقياس ريختر وحدثت في تمام الساعة 7:48 صباحاً.







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