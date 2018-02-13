هشام جنينة مُعتقل.. تصريح يخدم أعداء مصر قلب عليه الطاولة!

المواطن- القاهرة

تسببت تصريحات هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المصري، حول أن الفريق سامي عنان لديه وثائق تهدد الأمن القومي المصري في صدمة كبيرة بالشارع المصري.

نجل عنان يرد على هشام جنينة:

أكد الدكتور سمير عنان، نجل الفريق المستدعى سامي عنان، أن تصريحات المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المصري، بشأن أن الفريق سامي عنان لديه وثائق تهدد الأمن القومي المصري لا تجوز في حق أكبر مؤسسة عسكرية.

وقال سمير عنان: إن تصريحات هشام جنينة لا تتعلق بالنادي الأهلي أو الزمالك، بل متعلقة بمؤسسة كبيرة.

وتابع عنان في تصريحات إعلامية أن هناك مخططًا إخوانيًّا منذ عام 2012 يريد هدم الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن تصريحات هشام جنينة تخدم تنظيمات ضد الدولة.

ولفت إلى أن هشام جنينة مسؤول عن تصريحاته، محذرًا من نسب أي تصريحات للفريق سامي عنان.

القبض على هشام جنينة:

وقبضت قوات الأمن المصرية على هشام جنينة، بحسب ما ذكره علي طه، محامي جنينة.

رد محامي عنان على مزاعم هشام جنينة:

وفي سيق متصل، أصدر ناصر أمين، محامي أسرة عنان، بيانًا قاله فيه: إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد هشام جنينة، مؤكدًا أن تصريحاته غير صحيحة وتؤثر على الموقف القانوني لموكله.

الجيش يرد على هشام جنينة:

ورد الجيش المصري على تصريحات هشام جنينة وقال: “في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعي سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب”.

وتابع البيان أن “القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلي جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين”.







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