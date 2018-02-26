هكذا حفزت هيئة الرياضة جماهير مباراة السعودية ومولدوفا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وجود مفاجأة سارة للجماهير التي ستحضر مباراة المنتخب السعودي ومولدوفا التي ستُقام، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الجوهرة المشعة.

وقال حساب هيئة الرياضة: “معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يوجه بتقديم سيارتين للجماهير الرياضية في المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب السعودي ومنتخب مولدوفا مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة”.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد أعلنت من قبل عن تقديم جائزة سيارتين للجماهير في المباريات المقبلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك في الموسم الرياضي الحالي، كما سيتم السماح للجماهير بالدخول بالمجان للمدرجات الواقعة خلف المرميين في كافة ملاعب الهيئة.

يُذكر أن المنتخب السعودي الأول سيلعب مع مولدوفا عند الساعة الثامنة ونصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وسيكون الدخول الجماهيري بشكل مجاني سواء للأفراد أو العائلات.







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