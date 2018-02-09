هكذا حفز الهلال جمهوره قبل مباراة العين

المواطن - مروة نبيل

حفز نادي الهلال جماهيره من أجل المشاركة في حملة ادعم ناديك قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم الهامة أمام نظيره العين الإماراتي ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “شارك بحملة ادعم ناديك في كافة فئاتها وادخل السحب على خمس تذكرة منصة، و٢٥ تذكرة درجة موحدة في مباراة الهلال والعين. ادعم ناديك يا زعيم”.

وتابع نادي الهلال في تغريدة أخرى عبر موقع التدوينات القصيرة: “سيتم سحب على جوائز المشاركين في مبادرة ادعم ناديك مساء يوم بعد غد الأحد ، وسيتم تسليمهم الجوائز مساء الاثنين المقبل”.

ويفتتح نادي الهلال مشواره في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا بمواجهة العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود.

يُذكر أن قرعة دوري أبطال آسيا 2018 أسفرت عن وقوع نادي الهلال في المجموعة الرابعة مع أندية الاستقلال الإيراني، الريان القطري والعين الإماراتي.







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