هكذا علّق آل الشيخ على تنافس الأندية في مبادرة ادعم ناديك

المواطن - محمد سمعة

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن الترتيب الحالي للأندية السعودية في مبادرة ادعم ناديك.

ونشر آل الشيخ الترتيب الحالي للأندية عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا: المونديالي قرب من العالمي والزعيم في الصدارة والراقي يسخن.

ويتواجد نادي الهلال في صدارة أندية ادعم ناديك، يليه نادي النصر ونادي الاتحاد في المركزين الثاني والثالث. أما النادي الأهلي فيتواجد في المركز الرابع.

وكانت مبادرة ادعم ناديك تم إطلاقها في الفترة الماضية وذلك دعمًا للأندية السعودية بعد الأزمات المالية والديون المتراكمة والتي عانت منها بسبب سوء الإدارة وعدم إنفاق الأموال في مكانها الصحيح.

وساهمت هيئة الرياضة بشكل كبير في دعم العديد من الأندية السعودية ماليًا مثل أندية” الهلال، الأهلي، النصر، الاتحاد”.

وكان اللاعب محمد السهلاوي مهاجم النصر والمنتخب السعودي توجه بالشكوى إلى تركي آل الشيخ في الفترة الماضية بسبب عدم صرف مستحقاته نتيجة للأزمة المالية.

وعلق آل الشيخ قائلًا للسهلاوي إن الأمور ستحل وإن جميع الرواتب المتأخرة والمستحقات ستُصرف في شهر يوليو أو أغسطس المقبل.

ويذكر أن هيئة الرياضة كانت قد ساهمت في الفترة الأخيرة في إحضار صفقات أجانب لأندية دوري المحترفين مثل الهلال والفيصلي والاتفاق والنصر.

من ناحية أخرى اتفقت هيئة الرياضة اليوم مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي على نقل الأحداث الرياضية والتي ستنظمها الهيئة خلال الـ3 أشهر المقبلة.







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