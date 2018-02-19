هكذا كافأ آل الشيخ لاعبي النادي الأهلي

المواطن – مروة نبيل

كافأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بعد فوزهم على الجزيرة الإماراتي بطريقته الخاصة.

وأعلن حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن المكافأة التي قدمها تركي آل الشيخ للاعبي النادي الأهلي بعد تألقهم في بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وقال هيئة الرياضة عبر حسابها على “تويتر”: “معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يوجه بتقديم مكافأة بمقدار 10 آلاف ريال لكل لاعب من لاعبي النادي الأهلي بعد فوزهم اليوم في دوري أبطال آسيا على فريق الجزيرة الإماراتي”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي قد نجح في الفوز على نظيره الجزيرة الإماراتي في المباراة التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

واستطاع النادي الأهلي الفوز على الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم الراقي مبكرًا عن طريق تيسير الجاسم قبل أن يُضيف مهند عسيري هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 70، وسجل هدف فخر أبو ظبي النجم علي مبخوت في الدقيقة 89.

وتصدر النادي الأهلي ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 6 نقاط، وحل فخر أبو ظبي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بـ3 نقاط، وجاء الغرافة القطري في المركز الثالث بـ3 نقاط، وتذيل الترتيب فريق تراكتور تبريز الإيراني بدون أي نقطة.







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