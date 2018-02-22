هكذا كانت نتيجة استفتاء آل الشيخ الأخير في تويتر

المواطن - محمد سمعه

أطلق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، استفتاءً حول رأي الجماهير في تعامل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الأندية السعودية.

ووجَّه آل الشيخ سؤالًا لمتابعيه عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا لهم: رأيكم حول موقف الاتحاد الآسيوي تجاه الأندية السعودية؟

وجاءت نتائج الاستفتاء كالتالي، حيث قال 30% إنهم غير مهتمين بموقف الاتحاد الآسيوي تجاه الأندية السعودية، بينما ذكر 41% أنهم يرون تعسف الاتحاد الآسيوي ضد الأندية السعودية.

وقال 13% إن موقف الاتحاد الآسيوي محايد، بينما ذكر 16% أن الاتحاد الآسيوي متعاون مع أندية المملكة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفض إقامة مباريات الأندية السعودية والقطرية على ملعب محايد بسبب الخلافات السياسية بين البلدين في الفترة الأخيرة.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباريات الأندية السعودية والإيرانية ستقام في ملاعب محايدة، أما باقي المباريات فستقام بشكل طبيعي ودون أي تغيير.







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