هلال الشرقية يحذر من الغبار ويستعد بـ60 مركزًا إسعافيًّا

المواطن- الشرقية

حذرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة الشرقية، مساء اليوم، وذلك بناءً التوقعات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد حول نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وانخفاض الحرارة الذي يؤثر على المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الأمطار الرعدية على شمال المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، فهد الغامدي، على الجاهزية التامة لغرف العلميات بالمنطقة الشرقية بالدمام والأحساء وحفر الباطن لاستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافية 997 عند حدوث أي طارئ لا قدر الله، بالإضافة إلى جاهزية 60 مركزًا إسعافيًّا و8 فرق من الاستجابة المتقدمة والقيادات الميدانية، وهي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

ودعا الغامدي جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، وخاصة عند هطول الأمطار والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار للحفاظ على سلامتهم، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية عند مباشرتها للحوادث والحالات الإسعافية؛ لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها، متمنين للجميع دوام السلامة.







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