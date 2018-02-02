هل يتطلب حساب المواطن إضافة بدل غلاء المعيشة لإجمالي الدخل الشهري؟

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد حساب المواطن أنه لا يتطلب حاليًا إضافة بدل غلاء المعيشة إلى إجمالي الدخل الشهري للمستفيدين من البرنامج.

وأوضح حساب المواطن عبر خدمة العملاء على موقع “تويتر”، أنه في حال تطلّب ذلك مستقبلًا سيتم إشعار المستفيدين بتحديث بيانات الدخل لديهم.

ويترقب المواطنون يوم 11 فبراير الجاري؛ حيث يتم إيداع الدعم المخصص للمشتركين في برنامج حساب المواطن.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن عن تأخير إيداع الدعم هذا الشهر إلى يوم الأحد 11 فبراير؛ لأن يوم الصرف المجدول سلفًا والمحدد باليوم العاشر من الشهر الميلادي يوافق إجازة رسمية.

وأعلن برنامج حساب المواطن قبل أيام، صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة، حيث يمكن للمُسجلين في البرنامج زيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية في البوابة الإلكترونية (هنا) للاطلاع على النتائج.

ويستقبل حساب المواطن طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين إلكترونيًّا، ويتاح للمُسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية له أو لأحد تابعيه، خلال مدة ثلاثة أشهر ومتابعة حالة الطلب عبر حسابه على البوابة الإلكترونية.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

ودعا حساب المواطن المسجلين إلى زيارة حساباتهم في البوابة الإلكترونية لمعرفة نتيجة أهليتهم واستحقاقهم، ويمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في “تويتر” في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.







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