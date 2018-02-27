هل يكسر الأخضر العقدة العراقية على ملعب البصرة؟

المواطن – عبدالناصر سيد

تترقب الجماهير غدًا الأربعاء المباراة الودية بين المنتخبين العراقي والسعودي على ملعب البصرة في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا العام الجاري.

ورغم كون المباراة ودية إلا أن الأخضر يضع صوب عينيه تحقيق الانتصار الحادي عشر له على حساب أسود الرافدين، ومن ثم الاقتراب خطوات من تحقيق إجمالي الانتصارات العراقية.

ويحمل لقاء العراق والسعودية رقم 33 بين المنتخبين بعدما التقيا من قبل 32 مرة في كل البطولات، حيث تميل الكفة لمصلحة المنتخب العراقي الذي فاز في 14 مباراة مقابل 10 مباريات فاز بها المنتخب السعودى، بينما تعادل المنتخبان في 8 مباريات.

وسجل المنتخب العراقي في تلك المواجهات المباشرة 46 هدفا مقابل 28 هدفًا سجلها الأخضر.

وكانت أولى المواجهات بين المنتخبين في النسخة الرابعة لكأس الخليج والتي انتهت وقتها بفوز العراق بسبعة أهداف لهدف، أما آخر المواجهات فكانت في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال الروسي والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد.

وسبق لكلا المنتخبين أن التقيا في كأس الخليج ثماني مرات، فاز السعوديون في ثلاث لقاءات، بينما فاز العراقيون في خمسة.

يذكر أن المباراة ستقام على ملعب البصرة الدولي وهو أحد أجمل وأحدث الملاعب العربية والآسيوية ويتسع إلى 65 ألف متفرج حيث من المرتقب أن يكون ملعب البصرة كامل العدد خلال تلك المقابلة نظرًا للإقبال الكبير على تذاكر المباراة.







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