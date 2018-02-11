هل يكون ملعب جامعة الملك سعود‎ فألاً حسنًا على الهلال؟

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في خوض أول مباراة له على ملعب جامعة الملك سعود والتي ستكون أمام العين الإماراتي ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وخاض نادي الهلال أول تدريباته على ملعب جامعة الملك سعود يوم أمس السبت، استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في البطولة الآسيوية، وسيخوض مران اليوم أيضًا على ملعب جامعة الملك سعود كما أعلن الزعيم عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.

ونشر حساب نادي الهلال على “تويتر” صورًا لأول تدريب يخوضه الفريق الأول لكرة القدم على ملعب جامعة الملك سعود بعد الانتهاء من كافة الملاحظات التي وجهت له خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وظهر ملعب جامعة الملك سعود في غاية الروعة، خاصة الأرضية التي بدت مميزة للغاية، الأمر الذي سيُساعد لاعبي الهلال على الإبداع وتقديم كرة ممتعة خلال مباريات الفريق المقبلة التي سيخوضها على ملعب جامعة الملك سعود بداية من مباراة العين الإماراتي.

وتم تخصيص أكثر من 4 آلاف مقعد للعائلات في ملعب جامعة الملك سعود علمًا بأن سعته الإجمالية تصل لـ25 ألف مقعد، وسيفتتح الهلال مباريات على ملعب جامعة الملك سعود يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة العين في البطولة الآسيوية.

وأبدت جماهير الهلال سعادتها بالمستوى المميز الذي ظهر عليه ملعب جامعة الملك سعود الذي سيحتضن مباراة الزعيم الآسيوية المقبلة، بعد نشر حساب الهلال الرسمي على “تويتر”، صورًا من تدريبات الفريق عليه.

ويُمني لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والجماهير أن يكون ملعب جامعة الملك سعود فألاً حسنًا عليهم في أول مباراة يخوضوها عليه أمام العين الإماراتي، حيث يسعون لتحقيق الفوز وتصدر المجموعة من أول جولة.

وسيفتتح الهلال مبارياته في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا أمام فريق العين على ملعب جامعة الملك سعود يوم الثلاثاء المقبل، علمًا بأنه يقع في المجموعة الرابعة مع أندية الاستقلال الإيراني، الريان القطري، بالإضافة إلى الفريق الإماراتي.







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