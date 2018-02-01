هل ينتهي كابوس “المادة77” من نظام العمل؟

المواطن – محمد صيام

لطالما كانت المادة 77 من نظام العمل، هاجسًا يؤرق موظفي القطاع الخاص وسيفًا يحز رقابهم ويهدد مستقبلهم في حياة كريمة آمنة مستقرة، إذ تمنح أصحاب العمل شرعية فصل أي منهم في أي وقت ودون أي مبررات.

وبعد مطالبات كثيرة من العاملين في القطاع الخاص، استجاب مجلس الشورى أخيرًا وقرر مناقشة مقترح يقضي بطي هذه الصفحة وفتح المجال لإجراء تعديلات لتلك المادة بما يحافظ على حقوق العاملين فيها ويرعى مصالحهم.

التوازن

المقترح الذي يناقشه الشورى في جلسته الاثنين المقبل، يتضمن تعديل المادة 77 بما يضمن تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعاملين لديهم، من خلال تقديم ضمانات مجزية لأصحاب الكفاءات في حال إنها عقودهم دون مبررات مشروعة.

ويهدف المقترح إلى حماية العاملين في القطاع الخاص من الفصل التعسفي بعد سنوات طويلة من العمل، وفرض مبالغ مجزية تعويضًا لمن تم الاستغناء عن خدماتهم يترتب على عدد سنوات الخدمة.

آلام ومطالب

وبالتزامن مع نية مجلس الشورى مناقشة المادة، عبّر مغردون في منصات التواصل الاجتماعي، عن معاناته من تلك المادة خلال الأعوام الماضية، مطالبين ببعض الإجراءات التي تحفظ حقوقهم.

وقال أحد المغردين: “هذه المادة أحد أهم الأسباب وراء تعسف المسؤول بحقوق الموظف وانتهاكها على العيان دون النظر لما قدمه هذا الموظف من إخلاص وتفانٍ بالعمل”.

وأضاف مغرد آخر: “بعض الجهات تستخدم هذه المادة للخلاص من الموظف مسلوبًا الإرادة، التفتوا إلى المواطن فالقمع والطحن للكفاءات غير مقبول”، بينما ردّ مدون ثالث: “ارفعوا رواتبنا ويومين إجازة وقللوا ساعات الدوام”.

تفاؤل

وعبر منصات التواصل الاجتماعي أيضًا، أبدى عشرات المغردين تفاؤلهم بمناقشة الشورى المقترح لتعديل المادة 77، والتي عانوا منها طويلًا بسبب الظلم الذي طال الكثير منهم في عدد من مؤسسات القطاع الخاص.

وكتب مدون على “تويتر”، “من زمان ونحن ننتظر هذه المناقشة، ونتمنى أن تأتي لنا بحقوقنا وبقرارات حازمة”، وأضاف مغرد آخر: “ناقشوا ٤٠ ساعة للقطاع الخاص لقد هرمنا ونحن ننتظر”.

وأوضح ثالث: “والله المفروض المادة 77 ما فيها تصويت، المفروض إلغاء على طول، الشركات فصلوا الكثير من العاملين بسببها”.







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