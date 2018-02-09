هل يُحقق القادسية فوزه الأول على الاتحاد اليوم؟

المواطن – مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية نظيره الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري المحترفين السعودي، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

ويسعى القادسية لتحقيق فوزه الأول على الاتحاد في منافسات دوري المحترفين السعودي اليوم، حيث تواجه الفريقان في 11 مباراة من قبل، فاز العميد في 6 لقاءات، وانتهت 5 مواجهات بالتعادل.

وشهدت مباريات القادسية والاتحاد في دوري المحترفين السعودي تسجيل 44 هدفًا، وكان النصيب الأكبر للاعبي العميد؛ حيث سجلوا 33 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 11 هدفًا فقط خلال الـ11 مواجهة السابقة، وذلك وفقًا للإحصائية التي نشرها حساب المسابقة المحلية الرسمي على “تويتر”.

وانتهت آخر مباراة بين القادسية والاتحاد في دوري المحترفين السعودي بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهدت استحواذًا كبيرًا من العميد وصل لـ62%، وبلغت دقة التمرير لديهم لـ85%، مقابل 38% استحواذ للاعبي القادسية ودقة تمرير وصلت لـ76%.

وقبل مباراة اليوم بين القادسية والاتحاد، يحتل العميد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي بـ28 نقطة، ويمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية 17 نقطة.







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