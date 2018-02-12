هل يُحقق تراكتور الفوز الأول أم يواصل الأهلي السعودي تفوقه؟

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي لملاقاة نظيره تراكتور تبريز الإيراني على ملعب السيب الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر حساب النادي الأهلي السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إحصائية لمباريات الراقي أمام فريق تراكتور تبريز بشكل خاص وأمام الفرق الإيرانية بشكل عام، كما كشف عن هدافي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام تراكتور.

والتقى النادي الأهلي السعودي وتراكتور الإيراني في مباراتين من قبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا عام 2015، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في الفوز بمواجهة والتعادل إيجابيًا في اللقاء الآخر.

وشهدت مباريات النادي الأهلي السعودي وتراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا تسجيل الراقي لأربعة أهداف، فيما اهتزت شباكه بهدفين فقط، ويُعد هداف الأهلي السعودي أمام فريق تراكتور تبريز الثنائي تيسير الجاسم وعمر السومة، ونجح كل منهما في تسجيل هدفين.

ولعب النادي الأهلي السعودي أمام الفرق الإيرانية بشكل عام ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 16 مباراة، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في الفوز بـ8 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 4 مواجهات.

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي في تحقيق الفوز على فريق تراكتور تبريز الإيراني من أجل حصد أول ثلاث نقاط في بطولة دوري أبطال آسيا وتصدر المجموعة الأولى مبكرًا.







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