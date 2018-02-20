هنا التفاصيل .. سائق غير مؤهل للقيادة يقتل 4 دراجين ويصيب 4 آخرين في أبو عريش

المواطن - علي شيبان - جازان

كشفت شرطة جازان تفاصيل حادث مروع، أودى بحياة 4 دراجين من أعضاء نادي اليرموك الرياضي للدراجات.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب، نايف بن عبدالرحمن الحكمي: إنه في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الاثنين ورد بلاغ عن وقوع حادث مروري بمحافظة أبو عريش على الطريق الزراعي المؤدي إلى قرية كعلول (استراحة الروابي) عبارة عن اصطدام مركبة من نوع بكب غمارتين بقيادة شاب (غير مؤهل للقيادة) بمجموعة من أعضاء نادي اليرموك الرياضي للدرجات، وعددهم 17 أثناء قيامهم بأداء تمرين بطريق زراعي.

ولفت إلى أن قائد المركبة تفاجأ بوجود منحى، بالإضافة لكثافة الأشجار بالطريق؛ ما نتج عن وفاة 4 من الدراجين بالموقع وإصابة البقية أربعة منهم إصابتهم بليغة، مضيفًا أنه تم إسعاف المصابين عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفيات القريبة.

وبيّن أن الحادثة حظيت بمتابعة مباشرة من قبل مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ومدير مرور منطقة جازان العقيد راشد الغامدي ومدير مرور محافظة أبو عريش، حيث اتضح من المعاينة الأولية عدم التقيد بقواعد السير والسلامة المنظمة لسير الدراجات وتواجدهم للتدريب على طريق زراعي خارج النادي والسير على شكل تجمعات بدون إذن مسبق من إدارة المرور والسرعة العالية لقائد المركبة.

ووجه مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات الحادث والأسباب التي أدت إلى وقوعه.

من جهة أخرى رفع زملاء دراجي اليرموك الناشئين ومعهم مجموعة من الدراجين الكبار خالص التعازي والمواساة في وفاة 4 من زملائهم، وهم: أحمد الحضري، ويحيى إسماعيل، وياسين طبيقي، وصبري فرج.

أما المصابون فهم: محمود جبرة، وحسين شرواني، وزياد فرج، وعبدالرحمن البار، ويحيى الصعدي، وعصام العصفور.







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