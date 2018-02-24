هنا الموعد الجديد لمباراتين من الجولة الـ18 من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم مباراتين من الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم بعد قرار إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بتأجيل انطلاقة معسكر الأخضر في مارس.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم في تويتر أن مباراة الهلال والقادسية ستقام يوم الخميس 15 مارس المقبل بدلًا من 17 مارس.

وستقام مباراة الأهلي والرائد يوم الجمعة 16 مارس بدلًا من السبت 17 من مارس.

يُذكر أن موعد مباراة الهلال والقادسية سيكون يوم 15 مارس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، بينما سيكون موعد مباراة الأهلي والرائد يوم 16 مارس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

وكان موعد معسكر الأخضر تأجل من يوم 15 مارس لينطلق يوم 17 مارس في إسبانيا وبلجيكا.







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