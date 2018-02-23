هنا تشكيل اللجنة المعنية بجوائز الموسم الرياضي من اتحاد الكرة

المواطن - محمد سمعه

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم تشكيل اللجنة المعنية بوضع الشروط والمعايير الخاصة بجوائز الموسم الرياضي التي أقرّها الاتحاد السعودي في الفترة الماضية.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر أن اللجنة ستعمل على وضع الشروط الخاصة بجوائز الموسم الجاري، كما ستقوم في الوقت نفسه بوضع الشروط والمعايير والآلية الخاصة بجوائز الموسم المقبل، حيث سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وجاءت اللجنة المعنية بوضع شروط ومعايير جوائز الموسم الرياضي مكونة من: “تركي السلطان رئيسًا للجنة، صالح المطلق عضوًا، خالد الشنيف عضوًا، تركي العواد عضوًا، سعد الشهري عضوًا، موسى المحياني عضوًا، سلطان البرقان عضوًا”.

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر إقامة حفل خاص لتوزيع الجوائز في نهاية الموسم، وتشتمل الجوائز على جائزة أفضل حارس، وأفضل قلب دفاع، وأفضل ظهير، وأفضل لاعب وسط، وأفضل مهاجم، وأفضل لاعب واعد، وهداف الدوري، وأفضل مدرب، والفريق المثالي، وأفضل جمهور.







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