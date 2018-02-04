هنا رابط المشاركة في مسابقة التميز السياحي بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة ، المهتمين في القطاع السياحي لتقديم طلب الترشيح على جوائز التميز السياحي للعام الجاري 2018 م ، التي تنظمها الهيئة بهدف تطوير صناعة السياحة على مستوى المملكة .

وأوضح مدير سياحة المدينة المنورة المهندس خالد بن حسين الشهراني أن الهيئة فتحت باب الترشح لجوائز التميز السياحي ضمن نسختها الحالية وتستمر في استقبال الترشح حتى منتصف فبراير الجاري من خلال الرابط (هنا).

وأشار إلى أن الجائزة تشهد في نسختها الجديدة تطوراً في مستوى الجوائز بحيث شملت فئات جديدة وسيتم اختيار الفائزين من المنشأت والأفراد بناءً على المعايير التي تم اعتمادها من خلال الخبراء والمتخصصين في مجال السياحة والضيافة وصناعة السياحة في المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن الجائزة تحقق دفعة جديدة في مجال تطوير هذه الصناعة التي تتوافق مع معايير التميز التي تلتزم بها المنشآت السياحية والأفراد والمهتمين في القطاع السياحي بشكل عام .

ونوه الشهراني إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز مفهوم التنافسية بين المشاركين من خلال التحفيز على عمليات التطوير وتحديث القطاع الذي يشهد تنامياً متسارعاً في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030م التي ترتكز على أن الصناعة هي أحد المحاور الرئيسية في منظومة تنويع مصادر الدخل بالمملكة والوصول إلى نقطة الارتقاء للممارسات السياحية التي تحقيق الاستثمار الأمثل لإدارة الأعمال والنشاطات السياحية في جميع مناطق المملكة.

وكشف الشهراني عن إمكانية المشاركة لتحقيق أحد فروع جائزة التميز في قطاع الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمنتجعات بالإضافة إلى الفعاليات والمهرجانات وقطاع شركات الطيران ، كما يمكن للعاملين في القطاع السياحي ( مدير فندق، مدير وكالة سفر، موظف استقبال، طاه، مدير سوق تجاري، موظف خدمات غرف، مرشد سياحي، حرفي، منظم رحلات ) .

يُذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تنظم سنوياً “جوائز التميز السياحي” الذي تحتضنه العاصمة الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .







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