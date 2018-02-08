هنا طريقة ورابط استعلام المخالفات المرورية‎ برقم الهوية

المواطن - الرياض

تواصل وزارة الداخلية تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف التسهيل على المواطن والمقيم.

ومن بين الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وتتيح هذه الخدمة لمن يرغب التعرف على المخالفات المرورية وتفاصيلها.

وكذلك تمكن خدمة استعلام المخالفات المرورية المواطن والمقيم من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه.

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر مواقع وازرة الداخلية من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت عبر الرابط التالي (هنا).

الذهاب إلى تبويب الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار المرور

اختيار استعلام المخالفات المرورية من بين الخيارات المتاحة على الشاشة.

إدخال رقم الهوية بشكل صحيح.

إدخال الرمز التأكيدي الذي يظهر أسفل الشاشة.

الضغط على كلمة استعلام المخالفات المرورية.

كما يتيح موقع وزارة الداخلية العديد من الخدمات المرورية منها الاستفسار عن تفاصيل المخالفة المرورية وكذلك خدمة الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات من خلال رقم الهوية ورقم اللوحة الخاصة بالمركبة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد كشفت عن نيتها إلغاء عدد من المخالفات المرورية التي تم رصدها ضد المواطنين والمقيمين، وذلك بعد التأكد من عدم إشعارهم عبر هواتفهم.

وصرح مصدر مسؤول بالإدارة العامة للمرور بأنه تم البدء في العمل على إلغاء الحد الأعلى للمخالفات المرورية المختلفة المرصودة بأجهزة الرصد أو المخالفات اليدوية من قِبَل رجال الأمن، وذلك بعد أن تقدم عددٌ من المواطنين بطلب النظر في أوضاعهم.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة عدم إشعار المخالف برسالة نصية عبر هاتفه لأي أسباب تقنية أو تغيير بأرقام الجوال ونحوه فيحق للمواطن الرجوع لإدارة المرور وتقديم اعتراض بعدم علمه بالمخالفات أو المخالفة المسجلة عليه والتي انقضت عنها مدة المهلة المحددة ليتم إعادتها بعد اتخاذ الإجراءات النظامية وإعادة المبلغ إلى الحد الأدنى. ‎







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