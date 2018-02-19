هنا قائمة الأخضر لمعسكر جدة قبل مونديال روسيا

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن قائمة أسماء اللاعبين المختارين من قِبَل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي للانضمام إلى معسكر الأخضر، والذي سيبدأ في جدة غدًا الثلاثاء.

وكشف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر عن أسماء اللاعبين حيث جاءت القائمة مكونة من:

ياسر المسيليم، وليد عبدالله، عبدالله المعيوف، محمد العويس، فواز القرني، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، أحمد عسيري، حسن معاذ، منصور الحربي، ياسر الشهراني، محمد البريك، إبراهيم غالب، عبدالملك الخيبري، عبد العزيز الجبرين، عبدالله عطيف، عبدالله الخيبيري.

كما شملت القائمة تواجد كل من: محمد كنو، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، عبد الوهاب جعفر، هتان باهبري، محمد الكويكبي، محمد السهلاوي، مهند عسيري، مجاهد المنيع.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض أول مباراة ودية له يوم 26 فبراير الجاري ضد منتخب مولدوفا حيث تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

كما يستعد المنتخب السعودي لخوض ثاني مباراة ودية له ضد المنتخب العراقي يوم 28 فبراير الجاري في مدينة البصرة العراقية.







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