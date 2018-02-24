هنا مسودة اللائحة.. تعرَّف على حقوق ركاب القطارات

المواطن- واس

أطلقت هيئة النقل العام مسودة لائحتها لحماية حقوق الركاب بالقطارات في المملكة، ووجهت دعوة عبر حسابها الرسمي في تويتر لتلقي مرئيات العموم حول مسودة اللائحة، تمهيدًا لاعتمادها والعمل بها.

وفي إيضاح حول أهمية اللائحة الجديدة، أفاد نائب رئيس هيئة النقل العام المهندس محمد بن فهد الشبرمي أن الهيئة تضطلع بدور تنظيمي وإشرافي على النقل السككي إلى جانب تنظيمها وإشرافها على أنشطة النقل البحري والبري في المملكة.

وأوضح أن حقوق الركاب المستفيدين من خدمات النقل العام ينظر إليها في هيئة النقل كأولويّة يجب ترسيمها من خلال إطار قانوني يكفل حق الراكب ويحجّم فرص الاجتهاد البعيدة عن القانونية والوضوح.

وبين أن نقل الركاب عبر القطارات هو أحد هذه الخدمات التي تشهد إقبالا متزايدًا من الجمهور، كما تشهد توسّعًا ملموسًا، بينما تستند على لوائح قديمة ولا تغطي احتياجات مسافر اليوم، ومستوى الموثوقية الذي يتطلع إليه.

وفي ذات الصدد، قال المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري، إن مرئيات ومقترحات العموم مرحّب بها بعد الاطلاع على مسودة لائحة “حقوق ركاب القطارات” المتاحة على موقع الهيئة هنا كما يمكن للجمهور الكريم التواصل بمرئياتهم ووضعها محل عناية ونظر المختصين في هيئة النقل من خلال إرسالها على الإيميل railway@pta.gov.sa ويستمر فريق العمل بقطاع النقل السككي بالهيئة في تلقي مرئيات ومقترحات الجمهور حتى 15 مارس 2018م.







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