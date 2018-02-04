هنا مكاتب الأحوال المدنية التي تعمل مساءً بالرياض

المواطن - الرياض

تبدأ الأحوال المدنية بتقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترة المسائية عبر عدد من المكاتب في مدينة الرياض والمحافظات المجاورة لها، اعتبارًا من اليوم .

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن المكاتب التي تعمل هي الرياض1 (الوشم)، الرياض 2 (رويال مول)، الرياض 5(غاردينينا مول) ، الرياض 6 (العثيم مول)، الدرعية، رماح، ضرماء، المزاحمية.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن العمل المسائي في هذه المكاتب يمكِّن الموظفين وعدد من شرائح المجتمع الذين لا يستطيعون الحضور خلال العمل في فترة النهار من إنهاء إجراءاتهم، إضافةً إلى رغبة الأحوال المدنية في خدمة أكبر عدد من المستفيدين.

وأكد الجاسر أن هذه المكاتب قد أُدرجت في نظام المواعيد الإلكتروني وسيتم استقبال المستفيدين وفقًا للمواعيد المسبق حجزها.​







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