هنا موعد مباراة الهلال المقبلة في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي الهلال في فخ التعادل السلبي أمام فريق العين الإماراتي بالأمس في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وستكون المباراة المقبلة لنادي الهلال في دوري أبطال آسيا ضد نادي استقلال طهران الإيراني يوم 20 فبراير الجاري.

ويسعى الهلال خلال المباراة المقبلة إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث؛ أملًا في إرضاء جماهيره وإظهار قدرته على المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي.

وكان الهلال قد خسر لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين.

كما سبق لنادي الهلال أن خسر لقب دوري أبطال آسيا في عام 2014 لصالح فريق ويسترن سيدني الأسترالي.

يتواجد الهلال حاليًا في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم برصيد 43 نقطة.







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