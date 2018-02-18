هنا موعد مباراة برشلونة وتشيلسي

المواطن - محمد سمعة

يستعد نادي برشلونة الإسباني لخوض مباراة نارية وشرسة ضد فريق تشيلسي، في إطار لقاءات ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويأمل نادي برشلونة في أن يحقق نتيجة إيجابية ضد تشيلسي، حيث ستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 من فبراير الجاري.

وستقام مباراة برشلونة وتشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في مدينة لندن الإنجليزية، حيث تُقام المباراة في تمام الحادية عشرة إلا ربعًا مساء بتوقيت المملكة.

ويسعى برشلونة بقيادة مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي إلى تحقيق نتيجة إيجابية والتعادل مع تشيلسي بنتيجة إيجابية أو تحقيق الفوز قبل مباراة العودة في ملعب الكامب نو.

ويمر تشيلسي بفترة سيئة في الموسم الحالي، خاصة مع تذبذب الأداء في مباريات الدوري الإنجليزي مع وجود حالة من الاستقرار الفني والتي يعيشها نادي برشلونة مع المدرب إرنستو فالفيردي.

وسبق لنادي برشلونة أن تقابل مع تشيلسي في العديد من المواجهات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي برشلونة أقصى تشيلسي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2009، حيث تعادل الفريقان في إسبانيا بدون أهداف.

وفي مباراة العودة تمكن برشلونة من التأهل إلى المباراة النهائية بعد تعادله الإيجابي بهدف لمثله مع تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في إنجلترا.

ثم عاد برشلونة وتقابل مرة أخرى مع تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2012، حيث فاز تشيلسي في إنجلترا بهدف نظيف.

وفي مباراة العودة في ملعب الكامب نو تعادل برشلونة مع تشيلسي بهدفين لكل فريق ليتأهل تشيلسي وقتها لملاقاة بايرن ميونيخ الألماني في المباراة النهائية.

ويأمل برشلونة في الثأر من تشيلسي والتأهل لدور الثمانية، خاصة أن البارسا يسعى لحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.







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