هنا موعد مباراتي السعودية مع مولدوفا والعراق

المواطن - محمد سمعة

سيبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي للمشاركة في مونديال روسيا في الفترة من 20 فبراير إلى الـ28 من الشهر الجاري.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر أن الأخضر سيخوض خلال معسكره في مدينة جدة مباراة ودية مع منتخب مولدوفا يوم 26 فبراير الجاري على ملعب الجوهرة المشعة.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم دخول الجماهير السعودية لمباراة الأخضر ومولدوفا بالمجان تقديرًا لدورهم في دعم منتخب بلادهم.

ويستعد المنتخب السعودي بعد ذلك لمواجهة المنتخب العراقي وديًا يوم 28 من الشهر الجاري في مدينة البصرة العراقية.

يشارك المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بمونديال روسيا والتي تضم كلاً من ” مصر، روسيا، الأوروغواي”.







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