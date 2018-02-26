هنا موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين

المواطن - محمد سمعة

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر أن الفيصلي سيواجه الأهلي يوم الجمعة الموافق 30 مارس من العام الحالي على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة المجمعة.

وستقام مباراة الفيصلي والأهلي في تمام الساعة الـ8:35 مساءً بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثانية فستكون بين الباطن والاتحاد يوم السبت الموافق الـ31 من مارس المقبل على ملعب نادي الباطن حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الـ8:35 مساءً بتوقيت المملكة.

وكان النادي الأهلي تأهل إلى دور الـ4 من بطولة كأس الملك بعد فوزه على نادي الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية خاصة بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

أما نادي الباطن فتأهل بعد فوزه على نادي النصر بهدف دون رد، بينما تأهل الفيصلي بعد فوزه على القادسية بثلاثية مقابل هدفين.

أما فريق الاتحاد فتأهل بعد فوزه على نادي الشباب بثلاثية مقابل هدف يوم الجمعة الماضية.

يذكر أن نادي الهلال كان قد ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك عقب الخسارة من نادي القادسية بهدف نظيف في دور ثمن النهائي.

يأمل الأهلي في الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والغائبة عنه منذ موسم 2015-2016 حينما تُوج بها على حساب نادي النصر بنتيجة هدفين لهدف.







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