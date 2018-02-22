هيئة الثقافة تكشف موعد بناء #دار_الاوبرا_السعودية

المواطن - جدة

أعلنت الهيئة العامة للثقافة أنها بصدد بناء دار الأوبرا السعودية في جدة قريباً ضمن روزنامة الترفيه لعام 2018.

وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على توتير: السعودية ممثلة بهيئة الثقافة بصدد بناء دار الأوبرا السعودية في جدة قريباً.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه أطلقت اليوم روزنامتها للعام 2018م، التي تحتوي على عدد غير مسبوق من الفعاليات الحيّة هذا العام، التي تشتمل على ما يزيد عن 5000 فعالية متنوعة بين العروض الحية والمهرجانات والحفلات الفنية والموسيقية، تتوزع على 56 مدينة في جميع مناطق المملكة.

يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه تشهد عملاً تصاعدياً منذ إنشائها، حيث أقامت في العام 2016م 52 فعالية حضرها ما يزيد عن 100 ألف زائر، بينما أقامت في العام المنصرم 2017م ما يزيد عن 2200 فعالية حضرها أكثر من 8,2 مليون زائر، في حين ستشهد روزنامة 2018م تنوعاً أكثر في مجموعة العروض الترفيهية في مختلف مناطق المملكة، التي سيحييها عدد من أشهر الفنانين في العالم.







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