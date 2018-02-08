هيئة الرياضة تعقد مؤتمرًا صحفيًا الأحد لهذا السبب

المواطن - محمد سمعة

يعقد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس هيئة الرياضة يوم الأحد المقبل مؤتمرًا صحفيًا.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر تويتر أن المؤتمر الصحفي سيُقام في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة لتسليط الضوء على تفاصيل سباق ماراثون الرياض الدولي.

وسيُقام سباق ماراثون الرياض الدولي يوم 24 فبراير الجاري.

سيُقام المؤتمر الصحفي بقاعة المؤتمرات في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي بالرياض.

وسبق لهيئة الرياضة أن أشرفت على تنظيم العديد من البطولات والمسابقات الكبرى في الفترة الأخيرة مثل تنظيم سباق الأبطال للسيارات بالرياض وبطولة الملك سلمان الدولية للشطرنج.







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