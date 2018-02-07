هيئة الرياضة تكشف المرحلة الثانية من ادعم ناديك

المواطن - محمد سمعة

أعلنت الهيئة العامة للرياضة إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ادعم ناديك والتي سبق تدشينها بواسطة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر تويتر أن المرحلة الثانية من حملة ادعم ناديك ستتضمن إطلاق طريقة جديدة للدعم عبر تخصيص مبلغ مقطوع من إحدى الفئات الثلاث الآتية (10-20-30) ريالًا بحيث يمكن للمشجع إرسال رسالة نصية إلى الرقم 505050 مع ذكر قيمة المبلغ والذي يرغب المشجع في دفعه.

ويذكر أن المرحلة الأولى من مبادرة ادعم ناديك كانت تضمنت مساهمة الجماهير الرياضية بدعم أنديتها عن طريق تقديم ريال واحد يوميًا.

وشهدت المبادرة بعد إطلاقها تنافسًا كبيرًا وملموسًا بين الجماهير والتي تسابقت من أجل دعم أنديتها.







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