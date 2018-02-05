هيئة الرياضة تكشف تفاصيل عقد الرعاية الأضخم في الشرق الأوسط

المواطن – مروة نبيل

كشفت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تفاصيل اتفاقية حقوق النقل والرعايات التسويقية بين الهيئة والاتحاد السعودي لكرة القدم مع شركة الاتصالات السعودية (STC).

وقالت الهيئة في بيان، منذ قليل: “مذكرة تفاهم لحصول الشركة على الحقوق الحصرية لنقل المسابقات المحلية في كرة القدم السعودية ومباريات المنتخب السعودي، بالإضافة إلى الرعايات التسويقية لرابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي ولجة الحكام ومسابقات الهيئة العامة للرياضة”.

وتابع البيان: “تمت مراسم التوقيع في حضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وذلك من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية (STC)، الدكتور خالد البياري، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي، الدكتور عادل عزت، في حفل أقيم مساء اليوم الاثنين بمدينة الرياض”.

وأضاف: “تم الاتفاق على مدة العقد البالغة 10 سنوات مقابل 6 مليار و600 مليون ريال، حيث تشمل الاتفاقية حقوق النقل الحصري للمسابقات المحلية، دوري المحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد السعودي، ومباريات ملحق دوري المحترفين، بجانب مباريات المنتخب السعودي الرسمية التي يملك حقوقها اتحاد كرة القدم”.

وواصل البيان: “أما حقوق الرعايات التسويقية في الاتفاقية، فتشمل رعاية رابطة دوري المحترفين ورعاية الاتحاد السعودي لكرة القدم ورعاية لجنة الحكام في مباريات الدوري وبطولات الكأس ومباريات المنتخب، بالإضافة إلى الرعايات التقنية للبطولات ورعاية مناسبات الهيئة العامة للرياضة”.

ويأتي ذلك كإحدى الخطوات التطويرية التي دأبت على تنفيذها الهيئة العامة للرياضة، بتوجيه ومتابعة ودعم من آل الشيخ، في شتى مجالات قطاع الرياضة بالمملكة، وبما يكفل تطوير منتج رياضة كرة القدم ليليق بمستوى وقيمة الكرة السعودية، بالإضافة لحرص الهيئة على أن تكون كافة خطواتها ومبادراتها التطويرية متواكبة مع أهداف رؤية المملكة 2030.







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