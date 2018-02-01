هيئة الرياضة تُحفز الجماهير لحضور مباراة اعتزال فؤاد أنور

المواطن – مروة نبيل

حفزت الهيئة العامة للرياضة مُحبي وعُشاق كرة القدم في المملكة، من أجل حضور مهرجان اعتزال الأسطورة فؤاد أنور المُقرر إقامته، بعد غد الجمعة، أمام النادي الأهلي المصري بطريقتها الخاصة.

ويُقام مهرجان اعتزال قائد المنتخب السعودي السابق فؤاد أنور بين نادي الشباب (بمشاركة نجوم المملكة) والنادي الأهلي المصري، يوم الجمعة المقبل، بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وسيكون الحضور مجانًا بملعب الأمير فيصل بن فهد.

وكشفت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن البوابات المخصصة لدخول العائلات لملعب مباراة اعتزال فؤاد أنور والنادي الأهلي المصري، وستدخل العائلات من البوابات 15، 16، 17، 18، 21، 22، 23 و24.

كما أعلنت الهيئة العامة للرياضة عبر “تويتر”، عن توفر باصات مجانية لنقل الجماهير الرياضية كافة من مختلف مدن المملكة لحضور مباراة اعتزال فؤاد أنور أمام النادي الأهلي المصري.

وستكون مواقع انطلاق الباصات من أمام كل من، مقر نادي الهلال بحي العريجا، مقر نادي الشباب بحي الصحافة بطريق الملك فهد، منتزه محمد بن قاسم بحي الروابي، حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بحي الحمراء ومنتزه سلام بحي الديرة بطريق الملك فهد، على أن يكون التحرك من مدينة الرياضة في الخامسة مساء.

أما موعد التحرك من جدة ومكة المكرمة سيكون في السابعة صباحًا، وسيكون التجمع في مواقف إستاد الأمير عبدالله الفيصل، وستكون المغادرة من مدينتي بريدة والدمام في الـ11 صباحًا، من مدينة الملك عبدالله الرياضية وإستاد الأمير محمد بن فهد بوابة رقم 5.







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