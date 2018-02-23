هيئة السياحة تشارك في رواد صناعة السياحة والسفر 2018

المواطن - واس

شاركت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض, في ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر بدورته الثالثة، الذي أقيمت فعالياته على مدار ثلاثة أيام في فندق برج رافال كيمبنسكي بالرياض مؤخراً، وذلك من خلال جناح خاص ضم عدداً من الشركات العاملة في القطاع السياحي بالمنطقة وخاصة تنظيم الرحلات ووكالات السفر والسياحة.

وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن، أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تنشيط السياحة الداخلية في الرياض وإنعاش الحركة السياحية من خلال إقامة الفعاليات والمعارض في المنطقة التي تعد من أكثر مناطق المملكة جاهزية واستعداداً لاستقبال المعارض والفعاليات، مشيراً إلى أن الملتقى يعد فرصة تم من خلالها عرض المملكة بثقلها السياسي والديني والاقتصادي وبعدها الحضاري والتاريخي والثقافي ومقوماتها السياحية أمام أهم صناع السياحة والسفر من كل أنحاء العالم.

وعد الملتقى، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشاركة أكثر من 75 عارضاً من 30 دولة حول العالم، وغيره من المعارض والمؤتمرات السياحية بتسلط الضوء على أهمية قطاع السياحة والتراث الوطني كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في ناحية الإسهام في الناتج المحلي وتوفير الفرص الاستثمارية والوظيفية للمواطنين وإنعاش القطاعات الأخرى المرتبطة بهذه الصناعة ضمن رؤية المملكة 2030، مبيناً أن الملتقى يسهم في تنمية السياحة الداخلية وتطوير قطاع السياحة والترويج العالمي للسياحة بالمملكة بهدف استقطاب السياح من الخارج بما يدعم برنامج إصدار التأشيرات الإلكترونية لزوار المملكة من الخارج من أجل تنويع مصادر الدخل.

وأفاد آل حسن بأن مشاركة الفرع تأتي في إطار الترويج لمنطقة الرياض كوجهة سياحية من خلال التعريف بالمقومات السياحية والتراثية التي تتمتع بها وتنشيط الحركة السياحية في المنطقة، وأيضاً تعزيز تواجد السياحة السعودية كخيار سياحي أمام السائح السعودي والمقيم في منطقة الرياض وأيضاً السائح الأجنبي من الخارج، وربط السياح مع منظمي الرحلات والترويج لخدماتهم السياحية، مع إبراز دور منظمي الرحلات السياحية بما يعكس اهتمام الفرع بمنظمي الرحلات والشركات السياحية ودورهم الكبير في الترويج للسياحة في المنطقة.

من جهته، قدّم سمو الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود راعي ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر، شكره وتقديره للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة، وأيضاً فرع الهيئة بمنطقة الرياض، نظير الدعم والمساندة وإزاء شراكتهم الفاعلة لإقامة هذا الملتقى.

يذكر أن جناح فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض في ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر 2018، ضم عدداً من الشركات العاملة في القطاع السياحي بالمنطقة وخاصة تنظيم الرحلات ووكالات السفر والسياحة، التي قدمت في الجناح الكثير من العروض والبرامج السياحية الداخلية في منطقة الرياض، بجانب المسابقات والجوائز والهدايا التي قدمها العارضين بالجناح للزوار، سواء رحلات أو إقامة مجانية وغيرها.

فيما قدم الجناح كذلك لزوار الملتقى العديد من المطبوعات والنشرات والكتيبات عن المقومات السياحية والتاريخية والطبيعية والقرى التراثية والمواقع الأثرية والمسارات السياحية والحرف اليدوية والعادات والتقاليد التي تتميز بها منطقة الرياض.

وقد شهد الملتقى عقد عدد من ورش العمل التي ركزت على عدة محاور سياحية، بجانب تنظيم مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات التي تناسب جميع أفراد العائلة من الزوار، ومنها الفولكلور الشعبي لعدة دول واللعب بـ”لودو ستار” مع مشاهير السوشيال ميديا.







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