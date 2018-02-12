هُنا.. إحصائيات الشوط الأول من مباراة الأهلي وتراكتور

المواطن - مروة نبيل

نشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز إحصائيات الشوط الأول من مباراة الأهلي وتراكتور تبريز الإيراني ضمن منافسات دوري المجموعات من البطولة القارية.

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بـ5 تسديدات في الشوط الأول من مباراة الأهلي وتراكتور تبريز الإيراني، 3 منهم على المرمى، وبلغت إجمالي تمريراتهم 174 تمريرة، ووصلت نسبة الاستحواذ 44.8%.

على الجانب الآخر، قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإيراني بـ3 تسديدات في مباراة الأهلي وتراكتور تبريز، ولم تكن أي واحدة منها على المرمى، ووصلت عدد تمريراتهم لـ221 تمريرة، وبلغت نسبة الاستحواذ 55.2%.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي وتراكتور تبريز الإيراني في دوري أبطال آسيا قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم تنجح محاولات اللاعبين في هز الشباك.

وتُلعب مباراة الأهلي وتراكتور تبريرز الإيراني على ملعب السيب الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي في تحقيق الفوز على فريق تراكتور تبريز الإيراني من أجل حصد أول ثلاث نقاط في بطولة دوري أبطال آسيا وتصدر المجموعة الأولى مبكرًا.

ومن المُقرر أن تستضيف الأندية الإيرانية الفرق السعودية في العاصمة العمانية مسقط، ووقع اختيار النادي الأهلي السعودي على الإمارات لمواجهة فرق إيران هناك.

جدير بالذكر أن قرعة دوري أبطال آسيا 2018 قد أسفرت عن وقوع النادي الأهلي السعودي في المجموعة الأولى مع أندية تراكتور تبريز الإيراني، الجزيرة الإماراتي والغرافة القطري.







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