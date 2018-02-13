هُنا.. إحصائيات الشوط الأول من مباراة الهلال والعين

المواطن - مروة نبيل

نشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إحصائيات الشوط الأول من مباراة الهلال والعين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة القارية.

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بـ4 تسديدات في الشوط الأول من مباراة نادي الهلال والعين الإماراتي، ولم تكن أي تسديدة منهم على المرمى، وبلغت إجمالي تمريراتهم 238 تمريرة، ووصلت نسبة الاستحواذ 58.3%.

على الجانب الآخر، قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإماراتي، بـ5 تسديدات في مباراة نادي الهلال والعين بينهم تسديدتين على المرمى، ووصلت عدد تمريراتهم لـ172 تمريرة، وبلغت نسبة الاستحواذ 41.7%.

وكان الشوط الأول من مباراة الهلال والعين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، في اللقاء المُقام على إستاد جامعة الملك سعود.

وتُعد مباراة الهلال والعين الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا هي أول لقاء يُقام على إستاد جامعة الملك سعود، وتُمني الجماهير الهلالية النفس بتحقيق الفوز وتصدر المجموعة الرابعة، أملًا في تحقيق لقب البطولة القارية بعد خسارة نهائي النسخة الماضية.

وأشهر الحكم 3 بطاقات صفراء في الشوط الأول من مباراة الهلال والعين في بطولة دوري أبطال آسيا 2018؛ حيث نال ثنائي الفريق البنفسجي محمد عبدالرحمن وكايو إنذارين في الدقيقتين 6 و39، وحصل لاعب الزعيم نيكولاس ميليسي على إنذار في الدقيقة 38.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :