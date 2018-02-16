هُنا.. إحصائيات مباراة الأهلي والفيحاء

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الأهلي والفيحاء التي أُقيمت، مساء اليوم الجمعة، على إستاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إحصائيات مباراة الأهلي والفيحاء اليوم في الجولة الـ22، والتي ظهر من خلالها تفوق الراقي كثيرًا في الاستحواذ على الكرة.

وبلغت نسبة استحواذ لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مباراة الأهلي والفيحاء اليوم 59%، وقاموا بـ11 تسديدة بينها تسديدتان فقط على المرمى، في مقابل 41% نسبة استحواذ للاعبي الفريق البرتقالي، ولهم 10 تسديدات بينها 4 على المرمى.

وشهدت مباراة الأهلي والفيحاء اليوم ارتكاب 41 خطأ، 23 للاعبي الفريق البرتقالي و18 خطأ للراقي، ووصلت دقة التمرير لدى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لـ74%، مقابل 69% لأصحاب الأرض.

وتقدم الراقي أولًا في مباراة الأهلي والفيحاء اليوم عن طريق لاعبه يوانّيس فيتفاتزيديس، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 79، إلا أن المتألق الكولومبي دانيلو أسبريا نجح في إحراز هدف التعادل سريعًا في الدقيقة 85، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي.

وعقب مباراة الأهلي والفيحاء اليوم رفع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رصيده لـ42 نقطة، ليُحافظ على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق البرتقالي لـ28 نقطة في المرتبة السابعة.







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