هُنا.. إحصائيات مباريات اليوم في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت اليوم مباريات في الدوري السعودي للمحترفين ضمن منافسات الجولة الـ21، جمعت الأولى بين نادي الهلال والنصر وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، فيما كانت المواجهة الثانية بين الأهلي والفيصلي وفاز الراقي بهدفين لهدف.

ونشر الحساب الرسمي للمسابقة المحلية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إحصائيات مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت إحصائية مواجهة الأهلي والفيصلي ضمن مباريات اليوم في الدوري السعودي كالتالي: بلغت نسبة استحواذ الراقي 49% وارتكب لاعبوه 18 خطأ، مقابل 51% نسبة استحواذ لنادي الفيصلي وقام لاعبوه بـ12 خطأ.

وشهدت مواجهة الأهلي والفيصلي ضمن مباريات اليوم في الدوري السعودي 27 تسديدة من الفريقين 15 منها لصالح الراقي و12 للفريق الضيف، وسدد لاعبو الأهلي 6 تسديدات على المرمى مقابل تسديدة وحيدة لصالح الفيصلي.

وبلغت دقة تمرير لاعبي الأهلي أمام الفيصلي في لقاء الجولة الـ21 ضمن مباريات اليوم في الدوري السعودي 81% مقابل 78% للاعبي الفيصلي.

وفي مواجهة نادي الهلال والنصر ضمن مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، وصلت نسبة استحواذ الزعيم لـ68% وقام لاعبوه بـ17 تسديدة، 5 تسديدات منها على المرمى، وارتكب لاعبوه 15 خطأ، وكانت دقة التمرير لديه 87%.

ووصلت نسبة استحواذ لاعبي العالمي في مواجهة نادي الهلال والنصر ضمن مباريات اليوم في الدوري السعودي 32%، وقام لاعبوه بـ9 تسديدات بينها 5 على المرمى، وارتكب لاعبوه 20 خطأ، وبلغت دقة التمرير لديهم 67%.







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