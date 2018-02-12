هُنا.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

انتهت منافسات أولى جولات المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، حيث أُقيم، اليوم الاثنين، مباراتان بين الأهلي السعودي وتراكتور تبريز الإيراني، والجزيرة الإماراتي والغرافة القطري.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية مباريات تلك الجولة، وتصدر فريق الجزيرة الإماراتي الترتيب برصيد 3 نقاط.

وحل النادي الأهلي السعودي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بـ3 نقاط أيضًا، وجاء الغرافة القطري في المركز الثالث بدون نقاط، وتذيل الترتيب فريق تراكتور تبريز الإيراني دون أي نقطة أيضًا.

وكان النادي الأهلي السعودي قد نجح في تحقيق الفوز على تراكتور تبريز الإيراني في المباراة التي أُقيمت على ملعب السيب الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، بهدف نظيف سجله النجم مهند عسيري في الدقيقة 67.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي من التغلب على نظيره الغرافة القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :